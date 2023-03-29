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Путин признал угрозу от санкций Запада

14:50
  • среда
  • 29 марта 2023

Нужно работать над вопросами спроса

Санкции в перспективе могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.

Об этом в среду, 29 марта, заявил президент нашей страны Владимир Путин во время совещания с правительством.

"В перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны. Поэтому надо работать над вопросами спроса", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

С начала спецоперации России на Украине страны Запада ввели десять пакетов ограничений, которые затронули цены на поставляемые энергоресурсы, а также импорт и экспорт различных товаров.

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