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Голикова: 3,6 миллиона россиян "вышли из бедности"

15:18
  • среда
  • 29 марта 2023

Глава государства потребовал принять меры по увеличению доходов граждан

Рост реальных доходов россиян должен ускориться. Такое заявление в среду, 29 марта, сделал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель российских властей — в том, чтобы людям жилось лучше.
Путин поручил принять меры по повышению благосостояния россиян

Вклад в достижение этой цели, как отметил президент, внесет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Минтруде уточняли, что в 2024 году он должен вырасти до 19242 рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальный сектор, заявила, что показатель бедности в России снизился в 2022 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с 2021 годом.

По словам замглавы правительства, 3,6 млн граждан России "вышли из бедности", сообщает РИА Новости.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил особое внимание социально-экономическому развитию страны. Правительству и регионам глава государства поставил предметную задачу — добиться роста реальных доходов граждан.

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