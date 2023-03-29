Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ

На донецком направлении ВС России уничтожили до 310 украинских военных

Минобороны России в среду озвучило свежие данные о ходе специальной военной операции (СВО). Отмечается, что ВС России уничтожили до 310 украинских военных и 22 единицы техники на донецком направлении.

На южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли более 50 человек, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих и артиллерийскую систему М777 производства США. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял порядка 135 человек.

"Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.

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