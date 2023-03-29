Путин назвал важнейшие направления сотрудничества с Китаем

Москва и Пекин расширяют взаимодействие

Россия и Китай наметили восемь важнейших направлений сотрудничества. Об этом в среду, 29 марта, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании с федеральным правительством.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей.

В частности, сотрудничество с КНР распространяется также на создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперацию в финансовой сфере и реальном секторе, цитирует президента ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не создает никакого военного союза с Китаем и не угрожает другим государствам. В области военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина "все прозрачное, там нет ничего секретного", отметил российский лидер.

Путин также прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что Россия впадает в зависимость от Китая. Президент России подчеркнул, что так говорят завистники.

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