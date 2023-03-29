Рост доходов и снижение безработицы: Путин провел совещание по экономике

Правительству поручено подготовить к маю предложения по шести ключевым направлениям развития страны

Россия в минувшем году вышла на рекордные объемы по вводу жилья и ремонту автомобильных дорог. Набранные темпы необходимо удержать. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Говорили о том, как повысить эффективность экономики в условиях санкций. Президент потребовал уделить повышенное внимание автопрому и обрабатывающим отраслям и обеспечить увеличение внутреннего спроса.

По итогам марта инфляция в России опустится ниже 4 процентов. Такие данные на совещании с правительством озвучил Владимир Путин. Эта динамика позволяет говорить о том, что реальные доходы граждан немного подрастут. Свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%.

"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики – это динамика доходов граждан. В конечном итоге, это наша цель – чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, я здесь и воспроизводить их не буду, но всё-таки они есть", - отметил Путин.

Одно из важных достижений - за год на 41 процент выросли доходы у наименее обеспеченного населения. Это результат работы адресных мер поддержки, которые ранее были введены по распоряжению президента. Впрочем, одни лишь цифры не всегда отражают истинную картину. И на это обращает внимание президент.

"Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены. Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест, в отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах, потому что, как говорил, в среднем реальные доходы подрастают, но в отдельных регионах по отдельным направлениям все-таки это не так. И я жду от коллег здесь более активных действий", - заявил Путин.

Совещание президента с правительством как раз и было посвящено работе над новой моделью роста российской экономики. Отечественный бизнес осваивает новые ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Увеличиваются объемы товарооборота со странами востока и юга.

"Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет, причём действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. В текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план", - сообщил Путин.

Ещё одна первостепенная задача - восстановить наиболее пострадавшие отрасли промышленности. Среди них - автопром и лесопромышленный комплекс. Страна нуждается в высокотехнологичной продукции - для этого нужен быстрый запуск новых проектов. Кроме того, активно строится инфраструктура. Для развития нужно доверие частных инвесторов. Капитализация российского финансового рынка снизилась на 39 процентов. Правительство подготовило перечень мер по увеличению инвестиционной активности внутри страны.

Все риски новых механизмов инвестирования будут застрахованы государством. То есть в ближайшем будущем граждане страны получат альтернативу банковским вкладам с более высокой доходностью.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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