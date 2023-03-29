Прихожане молятся у стен Киево-Печерской лавры

Люди стояли под открытым небом

Сегодня весь день тысячи верующих не покидали Киево-Печерскую лавру, монахи которой обязаны освободить обитель по предписанию киевского режима.

Храмы не могли вместить всех, кто пришёл молиться о защите святыни от рейдерского захвата и посягательств раскольников. Люди стояли под открытым небом.

Срок ультиматума истекает сегодня в полночь. Договор аренды с Украинской православной церковью будет расторгнут в одностороннем порядке. Никаких юридических оснований для выселения священнослужителей у киевского режима нет.

Братия составляет около 200 монашествующих. А еще студенты Киевской духовной академии и семинарии, преподаватели. Покидать Лавру или переходить на сторону раскольников не собирается никто. Православные предстоятели из разных стран выступили с осуждением такой политики киевского режима.

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