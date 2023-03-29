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Авербух раскрыл новые данные о состоянии Костомарова

15:46
  • среда
  • 29 марта 2023

"Есть осторожный оптимизм"

Состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал российский хореограф Илья Авербух.
МК: Роман Костомаров перенес еще одну операцию

По его словам, в новостях о Костомарове "есть осторожный оптимизм". "Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас", - рассказал Илья Авербух.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО.

4 марта сообщалось, что фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться. По словам источников, положительная динамика в состоянии пациента уже есть.

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Илья Авербух
Илья Авербух
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