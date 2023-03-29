В России сохраняется тенденция снижения смертности

Об этом рассказали в федеральном правительстве

Тенденция дальнейшего снижения смертности отмечается в России и в 2023 году. Об этом в среду, 29 марта, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы кабмина уточнила, что в январе-феврале 2023 года было "сохранено жизней на 83,5 тысячи больше", чем за аналогичный период 2022 года.

Наряду с этим фиксируется тенденция по снижению младенческой смертности в России. В январе-феврале 2023 года показатель составлял 4,1 умерших младенца на 1 тысячу родившихся живыми. По сравнению с 2019 доковидным годом этот показатель снизился на 10,9%, рассказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что в России профилактическими осмотрами в России охвачены почти 92% детей, расширен неонатальный скрининг, также особое внимание будут уделять здоровью женщин — в первую очередь речь идет о диспансеризации молодых женщин основных репродуктивных возрастов, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года в Министерстве здравоохранения рассказали, что в России ожидаемая продолжительность жизни с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года. Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что страна уже вышла на устойчивую траекторию снижения смертности и "мы вернулись сейчас уже к показателям ниже 2019 года".

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