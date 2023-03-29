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Американский ветеран разоблачил главный миф о ВСУ

16:36
  • среда
  • 29 марта 2023

Зеленский и западные союзники "с удовольствием пожертвуют каждым украинцем", отметил он

Миф об украинских военных, что они якобы патриоты и сражаются добровольно, не жалея жизней, не выдерживает никакой критики. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
Сопротивление ВСУ слабеет: как продвигается освобождение Артемовска

"Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", - рассказал Дрейвен в соцсетях (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением.

Зеленский также выразил опасения относительно того, что результаты предстоящих выборов в США могут негативно повлиять на действия украинской армии.

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