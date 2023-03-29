Собянин рассказал о планах строительства четырех новых путепроводов через ж/д пути на севере Москвы

В 2026 году появится мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что четыре новых путепровода, которые построят через железнодорожные пути на севере столицы, улучшат транспортное сообщение районов.

"Для улучшения транспортного сообщения районов продолжаем обновлять и строить новые железнодорожные путепроводы и примыкающую к ним улично-дорожную сеть. Это позволяет автолюбителям экономить время и не объезжать железнодорожные пути", - указал глава города.

Как пояснил мэр, завершается проектирование четырех путепроводов, которые будут построены на пересечении Октябрьской железной дороги и первого маршрута Московских центральных диаметров.

"Водители смогут напрямую доехать до северного участка Московского скоростного диаметра из района Останкинский", - отметил Собянин.

По его словам, также в 2023 году будет закончена дорога, которая свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, для чего нужны два новых железнодорожных путепровода, один из них уже готов.

В 2026 году появится мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги. "Он соединит ул. Малыгина с Малыгинским проездом. После ввода путепровода снизится загрузка Ярославского шоссе и северной части МКАД", - заключил мэр.

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