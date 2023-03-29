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Собянин: около миллиона москвичей ежедневно пользуются БКЛ

20:06
  • среда
  • 29 марта 2023

Проект окупится уже в следующем году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", что строительство Большой кольцевой линии метро было непростым.

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"Постоянные ограничения движения, шум техники, перекрытия линий. Жизнь на стройке - мало удовольствия. Терпение, испытание. Но результат - нужный и важный для всех. Все жители города могут сказать - я видел, как строилось метро", - отметил глава города.

Как добавил Собянин, благодаря БКЛ должны разгрузиться действующие линии.

По словам мэра, около миллиона человек ежедневно пользуются БКЛ, МЦК разгрузилось на 17%. При этом около 80 тысяч пассажиров пересели с автомобилей на метро. 

БКЛ должна окупиться уже в следующем году, заключил Собянин. В ближайшие месяцы будет запущено "Аминьевское" депо, которое обеспечит сокращение интервала поездов. 

Как ранее отмечали столичные власти, запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек. Со станций нового кольца можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метрополитена, а также пересесть на МЦК, МЦД и линии железной дороги.

На схеме метро БКЛ обозначена под номером 11, ее цвет - бирюзовый.

Строительство Большой кольцевой линии стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.

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