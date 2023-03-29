Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4

Это огромный проект

МЦД-3 и МЦД-4 могут быть запущены уже к сентябрю 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Мэр отметил, что это огромный проект, который включает в себя строительство новых вокзалов, тоннелей, мостов и путей.

По словам Собянина, D3, возможно, перерастет в высокоскоростную магистраль на Санкт-Петербург с выходом на Казанское направление. Это самый прямой диаметр, пошутил мэр.

D4 изогнут дугой, но этот диаметр интересен тем, что проходит через семь московских вокзалов. Это потребовало огромной работы, добавил градоначальник. С запуском МЦД-4 поезда на этом направлении начнут ходить чаще.

Ранее глава города отметил, что текущий год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона - будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, продолжится обновление действующих D1 и D2. Откроются шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов, продолжится глобальная модернизация в районе Белорусского вокзала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"