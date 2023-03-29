Собянин рассказал о развитии наземного электротранспорта в Москве

Новых трамваев и электробусов становится больше

В столице существуют проекты новых трамвайных линий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Мы планируем за 2-3 года закончить обновление трамвайного парка полностью. Будут новые машины – новые и красивые", - отметил мэр.

По словам Собянина, сейчас модернизируются пути, трамваи стали более современными, мягкими и бесшумными. "Число пассажиров начало расти. Это значит, что москвичи вернулись к трамваям", - добавил он.

Мэр Москвы также рассказал о программе по замене автобусов на электробусы – она продолжается. "Идет плановая замена автобусов. Меняем дизель на автобусы с электродвигателем. В этом году мы получим еще 500 машин", - отметил Собянин.

Ранее мэр отметил, что Москва поддерживает отечественное машиностроение и закупает трамваи только у российских производителей, а они, в свою очередь, переходят на российские материалы. "Наш город невозможно представить без трамваев. И мы многое делаем для того, чтобы этот вид транспорта развивался", - подчеркнул градоначальник.

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