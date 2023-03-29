ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин анонсировал появление новых "Москвичей" в каршеринге

20:23
  • среда
  • 29 марта 2023

Достигнута договоренность с агрегаторами

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", у автомобилей марки "Москвич" будут появляться новые модели. Они будут использоваться и в такси ,и в каршеринге.

Собянин сообщил о начале дилерских продаж электромобилей и кроссоверов "Москвич" с 3 марта
Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

"Уже в этом году "Москвичи" появятся в каршеринге. Есть договоренность с "Яндексом". Каршеринг, такси - это для нас мейнстрим по электротранспорту. Мы постоянно работаем над обновлением парка такси, субсидируем. Каршеринговый парк в Москве - вообще один из крупнейших в мире. И будем работать, чтобы и такси, и каршеринг переходили на электрическую тягу", - сказал градоначальник.

Как ранее отмечал мэр, в 2022 году с конвейера завода "Москвич" сошли первые 600 машин, из них 200 - с электродвигателем. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Автомобили "Москвич" в салоне
Автомобили "Москвич" в салоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.