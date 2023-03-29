Собянин анонсировал появление новых "Москвичей" в каршеринге

Достигнута договоренность с агрегаторами

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", у автомобилей марки "Москвич" будут появляться новые модели. Они будут использоваться и в такси ,и в каршеринге.

"Уже в этом году "Москвичи" появятся в каршеринге. Есть договоренность с "Яндексом". Каршеринг, такси - это для нас мейнстрим по электротранспорту. Мы постоянно работаем над обновлением парка такси, субсидируем. Каршеринговый парк в Москве - вообще один из крупнейших в мире. И будем работать, чтобы и такси, и каршеринг переходили на электрическую тягу", - сказал градоначальник.

Как ранее отмечал мэр, в 2022 году с конвейера завода "Москвич" сошли первые 600 машин, из них 200 - с электродвигателем. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены.

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