Собянин: речные трамваи выйдут на маршруты уже в этом сезоне

Трамваи производят в России

Регулярные речные трамваи пойдут по Москве-реке уже в этом сезоне. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По его словам, это уникальный вид транспорта. Суда сейчас строятся в Санкт-Петербурге, в будущем, возможно, их производство будет локализовано в Москве.

Подзаряжаться речные трамваи будут на конечных станциях. Для этих целей созданы специальные причалы. Подзарядка начнется сразу после пристыковки трамвая, отметил Сергей Собянин.

Ранее ведущий промышленный дизайнер департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Илья Ищенко сообщил, что на Москве-реке создадут специальные доки для обслуживания электрических речных судов. Пункты базирования флота буду располагаться в Мневниках и Нагатинском Затоне. Каждое электросудно будет вмещать 50 человек.

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