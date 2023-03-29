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Собянин раскрыл ключевое значение Московского скоростного диаметра

20:29
  • среда
  • 29 марта 2023

Основное направление уже запущено

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" о строительстве Московского скоростного диаметра.

Собянин: Южный участок МСД - главный мегапроект дорожного строительства в Москве в этом году
Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

"Основное направление МСД - Северо-Восточная хорда - запущено, сейчас строим Южный участок, это Юго-Восточная хорда. Там очень много инженерных сооружений очень сложных. Переходы через улицы, магистрали. Дальше он пойдет в Новую Москву. Юго-Восточная хорда - гигантский проект. Надеюсь, в этом году мы его запустим", - отметил глава города.

По словам Собянина, ключевое значение МСД - разгрузить центр города.

Как ранее отмечали столичные власти, на Московском скоростном диаметре, который в общей сложности протянется на 68 километров, нет ни одного светофора. Средняя скорость движения - 90 км/ч. Каждый съезд с трассы - это отдельная сеть эстакад, которые сливаются с основным потоком вылетных магистралей. За счет этого удается сократить время поездки через всю Москву по меньшей мере вдвое.

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