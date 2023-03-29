Собянин: первый этап программы реновации завершится к 2024 году

Программа реновации касается миллиона москвичей

В 2023-2024 годах в Москве завершится первый этап программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам мэра Москвы, в этом году в городе будут снесены около 200 пятиэтажек и построено несколько сотен новых домов.

Собянин отметил, что программа реновации касается миллиона москвичей. Это большая работа, добавил он.

Ранее Сергей Собянин указал, что с момента старта программы реновации в столице введено в эксплуатацию свыше 58 тысяч квартир. Каждый год новое жилье получают все больше москвичей. По итогам 2022 года переселение начали более 37 тысяч человек.

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