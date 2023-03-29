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Новые технологии: Собянин рассказал о реконструкции поликлиник

20:45
  • среда
  • 29 марта 2023

Поменялся сам принцип их работы

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о развитии медицинской помощи в Москве. Глава города отметил, что реконструкция поликлиник идет колоссальными темпами.

Собянин: Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник
Собянин: Филиал поликлиники №8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

"За все время существования Москвы было построено 450 зданий поликлиник. Мы за три года заново создаем 200 - проходит реконструкция старых зданий", - рассказал мэр.

Собянин отметил, что обновляется все – новые технологии, стиль, новые кадры. По словам мэра, поменялся сам принцип их работы.

Ранее Собянин заявил, что расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов стало основным принципом развития столичных районов. По словам мэра, в этом году в столице будут достроены десятки таких объектов. Например, откроется детская поликлиника в Ховрине, которая сможет принять до 320 маленьких пациентов за смену.

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