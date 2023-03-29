В Дании рассказали, что нашли рядом с "Северным потоком - 2"

По данным Датского энергетического агентства, это морской дымовой буй

Объектом, обнаруженным рядом с газопроводом "Северный поток - 2", оказался морской дымовой буй. Об этом в среду сообщило Датское энергетическое агентство.

Там отметили, что найденный около газопровода объект поднят со дна, он не представляет угрозы, отмечает ТАСС.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

28 марта в Кремле заявили, что Россия будет бороться с попытками "замотать" тему "Северных потоков". Москва продолжит настаивать на международном расследовании терактов.

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