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"Без ИИ развития не будет": Собянин об искусственном интеллекте в медицине

20:45
  • среда
  • 29 марта 2023

Это обработка больших данных из электронно-медицинской карты

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", что флагманские центры больницы имени Вересаева и института Склифосовского придали новую жизнь этим учреждениям.

В новом центре больницы имени Вересаева заработала уникальная операционная
В Склифе освоили новый метод удаления доброкачественных опухолей

"Это не скорая помощь. Это флагманские центры, которые проводят операции для всей больницы. Все операционные мощности сконцентрированы в этом блоке. Туда поступают пациенты по экстренной помощи, их сразу размещают. Это передовые больницы, высокотехнологичное сердце больницы", - указал градоначальник.

Он также высказался по поводу искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.

"Без ИИ дальнейшего развития медицины не будет. ИИ помогает в диагностике снимков МРТ, КТ, рентгена. И чаще всего диагноз правильный. Чем больше объемы, тем лучше у ИИ результат. Он подсказывает врачу, какие лекарства надо выписать. Конечно, врач сам берет на себя ответственность. Но от большого количества рутины ИИ его освобождает. Это обработка больших данных из электронно-медицинской карты", - объяснил мэр.

Ранее Собянин отметил, что такие центры, как Склиф и больница имени Вересаева, оказывают экстренную помощь по новому стандарту: все, от диагностики до хирургии, - в кратчайшие сроки. При необходимости пациента сразу из машины скорой отвозят в шоковую реанимацию или операционную. Команды центров прошли обучение по уникальной программе - отработаны алгоритмы действий по каждому экстренному случаю.

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