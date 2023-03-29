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Собянин рассказал о работе центра поддержки участников СВО и их семей

20:56
  • среда
  • 29 марта 2023

Помощь оказывается самая разная

Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" заявил, что Центр поддержки мобилизованных в Москве охватил уже 80% их семей. 95% вопросов, которые они задают, удалось решить.

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Мэр отметил, что семьям военнослужащих оказывается юридическая, финансовая и медицинская помощь, а также вопросы, связанные с устройством детей в сады и школы. Кроме того, семьи обращаются за психологической поддержкой.

По словам Собянина, власти переформатируют центр не только для работы с семьями тех, кто сейчас участвует в спецоперации, но и с теми, кто возвращается из зоны СВО.

Как ранее напомнили на официальном сайте мэра и правительства столицы, 21 февраля 2023 года Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи москвичей-военнослужащих по контракту и добровольцев, участвующих в спецоперации. Помимо этого с 1 марта 2023 года оказание помощи организовано на базе нового городского учреждения - Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей (Береговой проезд, д. 8, стр. 2). Здесь участникам СВО и их близким помогут решить бытовые, социальные, психологические и юридические вопросы.

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