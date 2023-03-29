Собянин: о новой волне мобилизации речи не идет

Идет плановая работа в военкоматах

О новой волне мобилизации в Москве речи не идет, заявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Идет плановая работа в военкоматах. Речь идет о призыве на срочную службу. Он никак не связан со спецоперацией. Идет уточнение учетных данных. Также, как вы знаете, увеличено количество контрактников в российской армии. Ведется работа по привлечению добровольному на контрактную службу", - объяснил мэр.

Он добавил, что в телеграм-каналах недостоверную информацию о мобилизации распространяют провокаторы с целью навредить добропорядочным гражданам.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как позднее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, из запаса были призваны 300 тысяч человек: в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации, добавив, что дополнительных заданий не планируется.

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