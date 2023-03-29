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Собянин рассказал о развитии экономики Москвы

21:00
  • среда
  • 29 марта 2023

Активно создаются новые предприятия

Экономика Москвы остается устойчивой – об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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По словам мэра, в городе развивается автомобилестроение, пищевая промышленность, фармацевтика – строятся новые заводы, объёмы растут. Кроме того, наращивается производство в сфере ОПК.

"Малый бизнес – создаются новые предприятия. Импорта стало меньше, отечественной продукции – больше", - рассказал Собянин.

Мэр также рассказал о развитии промзон. Полторы сотни промзон находятся в активной стадии проработки. Строится недвижимость и создаются новые рабочие места, отметил Собянин.

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