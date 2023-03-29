Собянин: половина недвижимости в границах МКАД строится на месте бывших промзон

Осваивается несколько десятков промзон

Половина недвижимости в границах МКАД строится на территориях бывших промзон. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По его словам, в Москве сейчас осваивается несколько десятков промзон.

Ранее Собянин сообщил, что современные жилые кварталы появятся на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в Ярославском районе, в районе Черемушки и Обручевском районе. В некоторые дома въедут участники программы реновации, отметил мэр. В Хибинском проезде на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий будут построены жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневая парковка.

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