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Путин сменил главу Омской области

18:10
  • среда
  • 29 марта 2023

Врио губернатора назначен Виталий Хоценко

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко. Предыдущий руководитель региона Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию.

Президент по видеосвязи провел встречу в Хоценко. Он интересовался развитием экономики и инфраструктуры ДНР. Владимир Путин отметил большой послужной список Виталия Хоценко, который работал и на российском севере, и в федеральном правительстве.

По словам главы государства, врио губернатора Омской области предстоит многое сделать на новом месте.

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Виталий Хоценко
Виталий Хоценко
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