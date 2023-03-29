Путин сменил главу Омской области

Врио губернатора назначен Виталий Хоценко

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко. Предыдущий руководитель региона Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию.

Президент по видеосвязи провел встречу в Хоценко. Он интересовался развитием экономики и инфраструктуры ДНР. Владимир Путин отметил большой послужной список Виталия Хоценко, который работал и на российском севере, и в федеральном правительстве.

По словам главы государства, врио губернатора Омской области предстоит многое сделать на новом месте.

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