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Российским школьникам покажут квантовый город будущего

18:42
  • среда
  • 29 марта 2023

В школах пройдет новый "Урок цифры"

В российских школах с 5 по 30 апреля 2023 года пройдет "Урок цифры" по теме "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь".

Стратегический партнер и разработчик содержания урока госкорпорация "Росатом" совместно с Российским квантовым центром проведет для школьников и педагогов страны обучающие занятия, посвященные применению квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах: учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки.

Новый "Урок цифры" состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для младших, средних и старших классов. Главным героем фильма становится школьник на пороге выбора будущей профессии. Вместе с учеными он знакомится с ключевыми направлениями квантовой физики и областями применения квантовых технологий. В ходе прохождения игровых тренажеров учащимся предстоит решить серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа.

Образовательный проект традиционно пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия.

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