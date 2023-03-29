В Крыму сбили беспилотник

Жертв и разрушений нет

Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма, об этом в Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.

Аксенов также призвал доверять только проверенным источникам информации.

22 марта киевский режим попытался осуществить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на севастопольском рейде. Благодаря оперативности и находчивости наших военных вражеские дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

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