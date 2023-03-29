Что фастфуд и сладости делают с мозгом

Вредные продукты перестраивают мозг

Жирная и сладкая еда активирует дофаминергическую систему мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение, что изменяет восприятие еды. К такому выводу пришли ученые Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне в сотрудничестве с Йельским университетом.

"Наши измерения активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара", - объяснили исследователи (цитата по РИА Новости).

Ранее эксперты рассказали, что избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность граждан, прежде всего, у мужчин. Отмечается, что потребление соли среди россиян на текущий момент в два раза превышает безопасный уровень потребления в пять граммов.

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