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Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

19:36
  • среда
  • 29 марта 2023

Указ появился в среду вечером

Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Указ появился на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте.

О причинах увольнения Чуприяна не сообщается.

О том, что Александр Чуприян намерен покинуть пост еще в феврале сообщал РБК. Как стало известно изданию, у него в марте истекает срок контракта.

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