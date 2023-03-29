Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Указ появился в среду вечером

Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Указ появился на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте.

О причинах увольнения Чуприяна не сообщается.

О том, что Александр Чуприян намерен покинуть пост еще в феврале сообщал РБК. Как стало известно изданию, у него в марте истекает срок контракта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"