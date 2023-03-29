Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Указ появился в среду вечером
Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Указ появился на портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте.
О причинах увольнения Чуприяна не сообщается.
О том, что Александр Чуприян намерен покинуть пост еще в феврале сообщал РБК. Как стало известно изданию, у него в марте истекает срок контракта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"