Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске

Город остается одной из самых горячих точек в зоне СВО

Российские войска имеют успехи в Артемовске. Об этом заявил в своей вечерней сводке генеральный штаб украинских войск.

"На Бахмутском (украинское название Артемовска) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех", — говорится в публикации, которую цитирует РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

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