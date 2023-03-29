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Мишустин рассказал об обеспечении сельхозпроизводителей современной техникой

22:35
  • среда
  • 29 марта 2023

Премьер провел встречу с главой "Росагролизинга"

26 миллиардов рублей направлено в "Росагролизинг" для обеспечения отечественных сельхозпроизводителей современной техникой. Об этом сегодня на встрече с главой компании Павлом Косовым рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Компания вот уже 20 работает во всех регионах страны и смогла передать АПК 130 тысяч единиц современной техники. А инвестиции только в этом году превысили полтриллиона рублей.

Премьер подчеркнул, что российская сельхозтехника, несмотря на масштабные санкции и внешнее давление, пользуются большой популярностью.

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