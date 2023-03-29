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"Украина не стоит ядерной войны": американцы обратились к Байдену

22:20
  • среда
  • 29 марта 2023

Эскалация конфликта может возрасти

Москва и Вашингтон должны начать переговоры по ядерным вооружениям, пока не стало слишком поздно. Об этом написали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонной политики США Шошана Брайен в статье для Asia Times.
МИД указал НАТО на серьезность размещения ядерного оружия в Белоруссии

По мнению авторов, президент Украины Владимир Зеленский планирует начать наступление на Крым. Есть вероятность, что эта операция будет проводиться при помощи сил НАТО, что может спровоцировать серьезную эскалацию конфликта.

"Украина не стоит ядерной войны", - отметили авторы статьи (цитата по РИА Новости).

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

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