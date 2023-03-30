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Принцип смены режимов: политолог назвал цель американского "саммита за демократию"

08:13
  • четверг
  • 30 марта 2023

Вашингтон ставит перед собой четкие задачи

На фоне крепнущего партнерства России и Китая США проводят в эти дни "саммит за демократию". В нем участвуют в онлайн-режиме лидеры более чем 100 государств. Москву и Пекин на встречу не приглашали, зато среди участников есть остров Тайвань и, конечно, Украина. Под какими же лозунгами Вашингтон будет объединять тех, кто сдал тест на демократию? Против кого они собрались дружить?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Если посмотреть на историю этих саммитов, то надо сказать, что США подходят к вопросу прагматически. Тот саммит, который состоялся в декабре 2021 года, имел четкую задачу - восстановить принцип смены режимов. Тех режимов, которые не устраивают Соединенные Штаты. Сейчас же, насколько я понимаю, цель у американцев - та же самая. Создать некую внешнеполитическую коалицию для поддержания Украины, американской политики на Украине. Это и есть главная цель", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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