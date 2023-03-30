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Десантники захватили несколько опорных пунктов боевиков

08:16
  • четверг
  • 30 марта 2023

Подкрепление не спасло радикалов от разгрома

В зоне проведения спецоперации наши штурмовые отряды десантников при поддержке артиллерии, танков и беспилотной авиации захватили несколько опорных пунктов украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

И хотя противник подтянул резервы, этот оборонительный рубеж ВСУ был взят подразделениями ВДВ. Подкрепление не спасло радикалов от разгрома. Отступая, они бросили амуницию и большое количество оружия иностранного производства. Укрепрайон перешел под контроль российских войск.

Также огнем из бронетехники и артиллерийских орудий уничтожены склад боеприпасов и минометный взвод националистов.

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