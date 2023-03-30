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На передовой наградили мотострелков Центрального военного округа

08:27
  • четверг
  • 30 марта 2023

Ордена Мужества и знаки отличия "Георгиевский крест" были вручены офицерам, сержантам и рядовым

Мотострелки Центрального военного округа, особо отличившиеся в ходе спецоперации, получили государственные награды, сообщили в Минобороны.

Торжественная церемония прошла вблизи линии соприкосновения. Ордена Мужества и знаки отличия "Георгиевский крест" были вручены офицерам, сержантам и рядовым.

За время СВО награды получили сотни танкистов, мотострелков и артиллеристов Центрального военного округа. Среди них - призванный в рамках частичной мобилизации командир взвода с позывным "Барнаул".

"Получил орден за выполнение боевой задачи, удержание позиции, отбитие атаки в составе своего взвода. Однозначно хочу сказать, что победа будет за нами. Наше дело правое", - сказал он.

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