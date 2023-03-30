Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных

Сержант Дмитрий Юрасов обнаружил засаду украинских диверсантов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Сержант Дмитрий Юрасов, передвигаясь на БМД, недалеко от населенного пункта обнаружил засаду украинских диверсантов. Командир отделения батареи противотанковых управляемых ракет с подчиненными решил дать противнику бой. Используя фактор внезапности, группа Юрасова уничтожила 15 радикалов и три вражеских танка.

Младший сержант Никита Быков в составе расчёта РСЗО "Ураган", несмотря на массированный обстрел националистов, продолжал точно поражать цели неприятеля и умело маневрировать, прикрывая российские подразделения. В результате ударов нашей реактивной системы ликвидированы три единицы техники и около 16 боевиков.

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