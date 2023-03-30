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Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту спутник "Космос-2568"

08:03
  • четверг
  • 30 марта 2023

Аппарат запущен в интересах Минобороны

В Архангельской области с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель легкого класса "Союз2.1в" со спутником на борту, передает "ТВ Центр".

Космический аппарат в интересах Минобороны сейчас выведен на целевую орбиту. Как отметили в ведомстве, все прошло в заданное время и в штатном режиме. Спутник уже принят на управление, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют нормально.

Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2568". Сведения внесены в Главный каталог объектов российской системы контроля космического пространства.

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк
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