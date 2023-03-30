"Ярсы" совершили марш в ходе командно-штабных учений

Тренировка включает боевое патрулирование на расстояние до 100 километров

Расчеты ракетных комплексов "Ярс" Новосибирского соединения РВСН совершили марш в рамках командно-штабных учений, передает "ТВ Центр".

Тренировка включает боевое патрулирование на расстояние до 100 километров, рассредоточение в лесном массиве, маскировку крупногабаритных машин и охранение. Также ракетчики отрабатывают меры противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Всего в учениях задействовано более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.

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