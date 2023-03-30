Митинги против пенсионной реформы добрались до Праги

На улицы вышли тысячи рабочих и служащих

В Праге тысячи рабочих и служащих вышли на митинг против пенсионной реформы, организованный крупнейшим в Чехии профсоюзом металлургов, сообщает "ТВ Центр".

Собравшиеся перед Дворцом правительства демонстранты выступили против планов властей повысить возраст выхода на пенсию с 65 до 68 лет. Протестующие также призвали рассмотреть предложение о досрочном выходе на пенсию для работников металлургической промышленности.

Недовольство вызывает и переход страны на новый экостандарт "Евро-7", принятый властями под давлением ЕС. Новые правила грозят закрытием ряда предприятий чешского автопрома и потерей тысяч рабочих мест.

Поддержать участников акции прибыли лидеры профсоюзов Франции, где уже несколько месяцев бушуют ожесточенные протесты.

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