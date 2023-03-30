Путин поручил провести международный форум "Россия" в Москве

Мероприятие пройдет на территории ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" пройдет на территории ВДНХ в 2023-2024 годах. Поручение провести мероприятие в среду, 29 марта, дал российский лидер Владимир Путин.

Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, форум проведут "в целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру".

Выставке также предстоит продемонстрировать положительный опыт развития субъектов Российской Федерации, а также оказать содействие дальнейшему международному сотрудничеству нашей страны.

Путин поручил сформировать организационный комитет по подготовке и проведению выставки и назначить его председателем первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Россия готовилась к проведению на своей территории международной промышленной выставки "Экспо-2030", однако на фоне западных санкций решила добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения мероприятия. В российском МИД отмечали, что в сложившихся в мире условиях московская заявка не могла бы рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.

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