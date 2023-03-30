Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске

ВСУ не хватает поддержки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Это следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер" украинского военнослужащего Андрея Кривозуба, которое в четверг, 30 марта, публикует РИА Новости.

По словам Кривозуба, он проходит службу в разведывательной роте 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и попал в плен 26 марта в Артемовске.

Украинский военный заявил, что "у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК "Вагнер" приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой".

Пленный подтвердил, что представители российской стороны обращаются с ним хорошо, снабжают едой и водой, оказывают медицинскую помощь в связи с полученным им ранением.

При этом украинские военные и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать правила ведения войны и бесчеловечно обращаться с пленными, рассказал ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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