Глава МВФ призвала признать нечестное распределение благ между народами

По ее мнению, цепочки поставок должны быть более диверсифицированными

Глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между странами и народами, это необходимо признать. Такое заявление сделала в четверг, 30 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Гергиева выразила убежденность в том, что глобальные цепочки поставок должны быть более диверсифицированными и защищенными.

Однако в настоящее время "блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми", заявила глава МВФ.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, заявил, что миру после трех упущенных из-за пандемии лет следует прекратить тратить время на геополитическое соперничество. По мнению политика, вместо идеологических противостояний и геоэкономической раздробленности лучше вместе приняться за решение общих и долгосрочных проблем, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров рассказал, что европейские страны проявляют двуличие по отношению к африканским государствам. ЕС импортирует все больше газа, нефти и угля из Африки, но в то же время требует от африканских стран отказаться от их использования. Предположительно, это делается для того, чтобы настоящей индустриализации не было в самих африканских странах.

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