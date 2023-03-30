Посол России в США отметил лицемерие участников "саммита за демократию"

Их действия противоречат декларируемым целям форума

Участники организованного Соединенными Штатами "саммита за демократию" не реагируют на репрессии в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), что противоречит декларируемым целям форума. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что репрессии в отношении УПЦ являются грубейшим нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющим примером дискриминации верующих.

Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания, указал Антонов. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям.

Российский посол призвал США "набраться мужества и перейти от морализаторства на "саммите за демократию" к конкретным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных".

При этом Россия выражает поддержку священнослужителям и прихожанам, борющимся за возможность сохранить исторические и религиозные связи со святой обителью русского православия, цитирует Антонова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение Соединенными Штатами "саммита за демократию", заявил, что это нельзя воспринимать всерьез. По словам представителя Кремля, США вновь, как учитель, попытаются заниматься нравоучениями.

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