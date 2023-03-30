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"Буки" защищают российские подразделения от воздушных атак в зоне СВО

09:44
  • четверг
  • 30 марта 2023

Расчет может одновременно отслеживать около 300 объектов на расстоянии до 180 километров

Надежную защиту наших подразделений от нападений с воздуха обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

Расчет может одновременно отслеживать около 300 объектов на расстоянии до 180 километров. Новейшая электроника и мощная РЛС позволяют поражать шесть целей сразу. Интервал между пусками ракет - всего пара секунд. Кроме того, "Буки" отличает высокая проходимость

"Приходилось уничтожать различные типы целей - самолет, вертолет, реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", уничтожали также "Хаймарсы", - отметил командир зенитной ракетной батареи.

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