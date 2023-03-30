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На торги в Нью-Йорке выставят редчайший бриллиант

09:53
  • четверг
  • 30 марта 2023

Оттенок такой интенсивности встречается только у 4% камней

Редчайший бриллиант "Вечный розовый" выставляет на торги в Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's, передает "ТВ Центр".

Камень с фиолетовым оттенком весом в десять с половиной каратов планируют продать как минимум за 35 миллионов долларов.

Алмаз обнаружили на руднике в Ботсване четыре года назад. Ювелирам потребовалось 6 месяцев, чтобы обработать камень.

По данным специалистов, никогда еще бриллиант подобного цвета и веса не выставлялся на аукционах. Оттенок такой интенсивности встречается только у 4 процентов камней.

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