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Собянин рассказал о расширении высокотехнологичной медпомощи в стационарах Москвы

09:20
  • четверг
  • 30 марта 2023

Она является критически важной областью современного здравоохранения

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) влияет на продолжительность жизни, уровень смертности и даже такой сложно измеримый, но вполне осязаемый показатель, как качество жизни. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Градоначальник напомнил в своем личном блоге, что активное развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России началось примерно четверть века назад, однако первые годы она воспринималась как абсолютный эксклюзив, возможный разве что в крупнейших научных центрах. Еще в 2010 году москвичам было выполнено всего лишь 33 тыс. высокотехнологичных вмешательств, при этом 94% из них пришлось на федеральные медицинские центры.

При разработке в 2011 году проекта программы модернизации здравоохранения одной из важнейших задач было поставлено увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в обычных городских стационарах, причем не отдельных профилей, а по всему спектру возможных вмешательств, рассказал Собянин.

Для решения этой задачи были закуплены десятки тысяч единиц современного оборудования, полностью переоборудованы сотни операционных, тысячи врачей прошли дополнительное обучение и тренировочные программы в Кадровом центре Департамента здравоохранения и уникальном Симуляционном центре Боткинской больницы.

В результате к началу 2023 года удалось включить в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи 45 стационаров Москвы. Число профилей ВМП в городе выросло с 6 до 21 направления. Число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз: с 2 тысяч до более 100 тысяч человек ежегодно.

Ранее Сергей Собянин отметил, что флагманские центры больницы имени Вересаева и института Склифосовского придали новую жизнь этим учреждениям. Мэр подчеркнул, что без искусственного интеллекта дальнейшего развития медицины не будет.

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