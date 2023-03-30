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Венгрия предупредила о росте риска прямого конфликта между Россией и НАТО

10:01
  • четверг
  • 30 марта 2023

Это связано с планами по расширению Альянса

Присоединение Финляндии к НАТО повысит вероятность эскалации и риск прямого вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом в четверг, 30 марта, заявила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.
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Политик напомнила, что если Финляндия все же вступит в НАТО, разделительная линия между Североатлантическим альянсом и Россией увеличивается на 1340 км. Это повысит вероятность эскалации, а также риск прямого вооруженного конфликта между государством — членом НАТО и Россией.

По словам Дуро, США используют НАТО для защиты своей глобальной роли в мире, вынуждая расширить организацию за счет Швеции и Финляндии. Она также напомнила, что обе страны были независимыми и на протяжении 200 лет сохраняли нейтралитет на международной арене.

При этом политик подчеркнула в интервью "Известиям", что после вступления страны в Альянс ее независимость и суверенитет будут потеряны, а что касается претендентов на членство в НАТО — Финляндии и Швеции — "референдума по этому вопросу не проводилось, так что это решение не граждан, а только правящих партий". По этой причине не все в парламенте Венгрии поддерживают удовлетворение заявки Хельсинки на членство в Альянсе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мы видим вовлеченность НАТО в конфликт, НАТО работает над тем, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский". При этом Североатлантический альянс сохраняет враждебную позицию в отношении России, поэтому "мы должны на это отвечать".

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