Москвичей-аллергиков предупредили о скором начале цветения растений

Врач рассказала, как защититься от аллергенов

В столичном регионе уже встречаются споры плесневых грибов и пыльца ольхи, скоро зацветут береза и дуб. Об этом в четверг, 30 марта, рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Елена Бобрикова.

Медик отметила, что уже есть пациенты с жалобами на выделения из носа, сухость и жжение глаз, слизистой, есть даже случаи бронхиальной астмы. Это связано с тем, что идет пыление плесневых непатогенных грибов.

В ближайшее время зацветет ольха, затем — береза и дуб, активное цветение которых наблюдается в середине апреля и мае, предупредила эксперт.

Бобрикова посоветовала аллергикам при наличии возможности на время цветения этих растений уехать в другой регион. Для защиты также можно носить маски и использовать специальные спреи для носа. После возвращения с улицы домой нужно сразу стирать верхнюю одежду, так как на ней оседает пыльца, также следует промыть нос, глаза и ополоснуть волосы водой.

Людям с аллергией на пыльцу растений лучше отказаться от фитотерапии, а также от особенно чрезмерного употребления алкоголя, чтобы избежать осложнений симптомов, подчеркнула врач.

Лучшим решением она назвала соблюдение принципов здорового образа жизни, сбалансированное питание и полноценный сон, сообщает АГН "Москва".

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