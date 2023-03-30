ВСУ оказалось некем контратаковать

Радикалы каждый день поднимают дроны

К этому выстрелу десантники готовились долго. Несколько дней выслеживали танк ВСУ. Националисты прятались за деревьями, маневрировали, вели огонь из замаскированных точек. И досаждали нашим бойцам как могли. Но в итоге разведчики этот блуждающий танк нашли и уничтожили.

До позиций боевиков - метров 300-400. Теперь, когда радикалы остались без огневого прикрытия бронетехники, десантники начинают штурм. Опорный пункт ВСУ захвачен. В окопах и блиндажах, которые еще несколько часов назад удерживали националисты, уже обустраивают огневые точки российские бойцы.

Этот лес российские военные называют Кременской. Националисты - "Проклятый".

"Они жаловались в одну из газет американских, что российские войска здесь наносят им очень большое огневое поражение, и им здесь страшно, и они не могут удержать позиции", - рассказывает боец.

На ответные контратаки националисты не поднимаются. Обещанного Киевом наступления на участке Кременной и Сватово пока нет. Возможно, говорят командиры, потому, что генштабу ВСУ бросать в бой особо и некого. По ту сторону - наемники и отряды территориальной обороны. Не мотивированы. Умирать в боях с российскими десантниками не хотят. Если открывают огонь, то нередко куда попало.

Диверсионные группы в лес почти не заходят. ВСУ заминировали на своей стороне все тропы. И не раз бывало - сами же на них подрывались. Десантники на случай прорывов подтянули к передовой "Солнцепеки". Тяжелые огнеметы помогают взламывать мощные доты и блиндажи, которые в ближнем бою автоматом и гранатами не взять.

Противник каждый день поднимает дроны. Ведет разведку. Пытается нащупать слабые места в российских позициях и сориентировать свои реактивные установки, пушки, беспилотники, авиацию. Но нанести удар крайне трудно. На появление любых объектов в воздухе мгновенно реагирует дивизион зенитных комплексов "Бук".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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