Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

"Горе вам! Бойтесь!"

В Киево-Печерской лавре в эти минуты начинает работу госкомиссия, которая намерена закрыть монастырь и выселить проживающую там монашескую братию. Прибывших чиновников встретили прихожане, люди пытаются уговорить их не посягать на святыню, передает "ТВ Центр".

Члены комиссии снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. Ультиматум, предъявленный церкви украинским Минкультом, истек. Несмотря на отсутствие юридических оснований и решения суда, государственная власть полна решимости закрыть обитель, чтобы в дальнейшем передать ее в распоряжение украинских раскольников.

Иск канонической церкви о незаконности таких действий принят киевским судом, но первое слушание назначено лишь на 26 апреля. Опасаясь захвата, множество верующих провели всю ночь в стенах лавры. Монастырская братия заявила, что добровольно никуда не уйдет. А наместник обители митрополит Павел записал обращение к президенту Зеленскому, где обозначил свое отношение к происходящему.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они все падут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит вам этот поступок. Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого злобой, ненавистью и диавольским беснованием министра культуры - а значит, он творит это с вашего разрешения. Горе вам! Бойтесь!", - сказал он.

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